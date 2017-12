Coca-Cola tem lucro de US$ 1,36 bilhão no trimestre A Coca-Cola fechou o segundo trimestre do ano com lucro líquido de US$ 1,36 bilhão, ante US$ 1,22 bilhão no mesmo período do ano passado. O faturamento da Coca-Cola cresceu 6%, de US$ 5,37 bilhões para US$ 5,69 bilhões.