Coca-Cola tem lucro maior com ajuda de países emergentes A Coca-Cola, maior empresa mundial de bebidas, divulgou nesta terça-feira, 17, aumento no lucro do primeiro trimestre. O resultado, que superou as previsões de Wall Street, foi impulsionado pelo forte desempenho em mercados emergentes, que compensou a performance mais fraca na América do Norte. O lucro no primeiro trimestre foi de US$ 1,26 bilhão, ou US$ 0,54 por ação, contra ganho de US$ 1,11 bilhão, ou US$ 0,47 por ação, um ano antes. Excluindo itens como encargos pela reavaliação de ativos de uma engarrafadora nas Filipinas e a venda de participação em uma engarrafadora no Brasil, a empresa teve lucro de US$ 0,56 por ação. Analistas esperavam, em média, lucro de US$ 0,53 por ação, de acordo com a Reuters Estimates. A Coca-Cola e rivais como a Pepsi têm enfrentado desaceleração das vendas em mercados maduros como a América do Norte, em meio ao aumento da procura, pelos consumidores, de bebidas como água ou chá. As vendas de Coca-Cola na América do Norte ficaram estáveis no ano passado. Já na Europa e na Ásia houve crescimento de dois dígitos. No primeiro trimestre, a receita líquida total cresceu 17%, para US$ 6,10 bilhões, com aumento do volume de vendas na América Latina, China, Europa Oriental e África do Sul.