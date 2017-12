Coca-Cola vai demitir mais 900 pessoas em engarrafadoras A Coca-Cola Co. encaminhou um comunicado à Securities & Exchange Commission (a CVM norte-americana) informando que pretende demitir mais 900 pessoas, principalmente em engarrafadoras da marca localizadas na Ásia. "Os cortes são, principalmente, resultado de iniciativas para enxugar as operações em nossas engarrafadoras na Ásia", informou o porta-voz da companhia, Ben Deutsch. Ele recusou-se a comentar se outros cortes deverão ocorrer em Atlanta - onde fica a sede da empresa -, além das demissões anunciadas anteriormente. No início do ano, a companhia informou que pretendia eliminar 1.900 postos, sendo 1 mil vagas na América do Norte e 900 na Alemanha. Os cortes combinados representam 5% da força mundial da empresa no mundo. As informações são da Dow Jones.