Codefat perde equilíbrio de forças após racha

Antes da saída das entidades patronais, a bancada dos empresários tinha seis entidades; a dos trabalhadores, seis centrais; e a do governo, seis ministérios. ?Obviamente, o conselho agora ficou manco?, comentou um assessor que não quis ser identificado. Na terça-feira, representantes das confederações nacionais da Indústria (CNI), do Comércio (CNC), da Agricultura (CNA) e das Instituições Financeiras (Consif) renunciaram à sua participação no Conselho Deliberativo.

A rebelião das quatro entidades, que participam do Codefat desde a sua criação em 1990, foi uma reação à eleição para o biênio 2009/2010 do presidente da Confederação Nacional de Serviços (CNS), Luigi Nese. As entidades acusam o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, de ser responsável pela manobra que resultou na eleição de Nese. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.