Codefat reajusta seguro-desemprego em 9,6774% O valor do seguro-desemprego será reajustado em 9,6774%. O reajuste valerá a partir de 1º de janeiro, informa uma resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) publicada hoje no Diário Oficial da União. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgará hoje informações sobre o cálculo do novo valor do benefício de acordo com as faixas salariais.