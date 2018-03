Código de Defesa do Consumidor completa 12 anos Amanhã, dia 11 de março, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) completa doze anos. Especialistas dessa área avaliam que, após a entrada em vigor das regras do Código, a noção de cidadania dos consumidores evoluiu e eles estão cada vez mais consciente de seus direitos. O aniversário da promulgação do CDC acontece na mesma semana do Dia Internacional dos Direitos do Consumidor, que será comemorado no próximo sábado, dia 15 de março. O CDC, na avaliação dos especialistas, também despertou nos fabricantes e prestadores de serviço uma maior consciência sobre as relações de consumo. ?O Código é um símbolo de cidadania. Um instrumento pelo qual o consumidor passou a ser respeitado como cidadão?, afirma o advogado e membro da comissão de defesa do consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP), Arystobulo de Oliveira Freitas. A assessora de direção da Fundação Procon-SP ? órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual ?, Sônia Cristina Amaro, concorda com a importância do Código para as relações de consumo. Segundo ela, os fornecedores passaram a respeitar mais os direitos do consumidor. Para a coordenadora executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Marilena Lazzarini, o sucesso do CDC é constatado nas vitórias que o consumidor consegue diariamente. ?É uma lei que pegou, pois vem sendo lembrada e aplicada diariamente?, comenta. Conquistas do Código A advogada da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste), Maria Inês Dolci, lembra que entre as vitórias dos órgãos de defesa do consumidor está a nova legislação para os planos de saúde. ?Apesar de ainda não ter sanado todos os problemas, a nova lei dos planos de saúde ajudou o consumidor a não ser mais enganado pelas operadoras do setor?, avalia. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor também foi essencial no fortalecimento e criação de novas entidades de defesa do consumidor. ?Além dos Procons regionais, novos órgãos de defesa do consumidor nasceram e auxiliaram na educação para o consumo?, destaca Maria Inês. Outro destaque é a criação dos Juizados Especiais Cíveis, que aceleraram e desburocratizaram o acesso do consumidor à Justiça. Ação federal Apesar de poder comemorar o sucesso da aplicação do Código, os consumidores ainda necessitam de melhorias na defesa de seus direitos, avaliam os especialistas. A coordenadora executiva do Idec alerta sobre a falta de um órgão federal que trabalhe em conjunto com órgãos regionais para a fiscalização dos setores que apresentam grande problemas ao consumidor ? telefonia planos de saúde e instituições financeiras. ?O sistema de defesa do consumidor iria funcionar melhor se fosse realizada uma ação federal articulada com os órgãos estaduais. Este órgão federal auxiliaria na fiscalização e na regulamentação de novas regras para setores crônicos?, explica Marilena Lazzarini. Ela afirma que essas novas regras seriam instrumentos auxiliares do Código de Defesa do Consumidor, assim como a lei 9.656/98 dos planos de saúde.