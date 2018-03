Código de Defesa do Consumidor é explicado para empresas O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) realiza neste domingo e na quarta-feira o seminário O Código de Defesa do Consumidor como Instrumento de Prevenção de Conflitos. O evento é dirigido a profissionais de todas as áreas que atuam nos departamentos de relações de consumo, como marketing, serviços de atendimento ao consumidor, produtos e jurídico. O objetivo é "traduzir" o CDC e fornecer às empresas informações que auxiliem na redução dos problemas com os consumidores, na diminuição dos prejuízos e na melhora do relacionamento empresas versus consumidores. O seminário será realizado entre 8 e 18 horas deste domingo e entre 9 e 19 horas da quarta, no Hotel Íbis (Rua Eduardo Viana 163, ponte da Casa Verde). O valor da inscrição é de R$ 880,00, que podem ser pagos com cartão de crédito (Amex, Visa, Diners ou Mastercard) ou por meio de depósito bancário. As inscrições podem ser feitas no site do instituto: www.idec.org.br.