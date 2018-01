"Codigo do Sonegador" pode ser votado Apresentado ao Senado para instituir um Código de Defesa do Contribuinte, o projeto de autoria do senador Jorge Bornhausen (PFL-SC) está sendo taxado pelos senadores como "Código do Sonegador" por protelar e inibir a ação fiscalizadora da Receita Federal e modificar as regras para quebra de sigilo. O projeto, que tramita no Senado desde 1999, poderá ser votado no próximo dia 31, em plenário, após duas tentativas sem êxito, para que o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, aceitasse o convite para debater o novo Código com os senadores. A posição de Everardo foi manifestada por meio de uma nota técnica enviada ao deputado Edison Lobão (PFL-MA). No seu relatório, cita que a Receita considera o novo código inibidor à fiscalização. Antes da votação em plenário, no entanto, os senadores tentarão ouvir o ministro da Fazenda, Pedro Malan, caso seja aprovado, possivelmente na quarta-feira, o requerimento do senador Pedro Simon (PMDB-RS). Simon deseja que o ministro faça uma exposição sobre o impacto do novo Código na arrecadação de tributos federais. O senador Jorge Bornhausen terá uma conversa, no próximo dia 23, com Everardo Maciel. "O objetivo do novo Código é estabelecer uma relação de igualdade entre o fisco e o cidadão e que não haja coação por parte do fiscal", defende Bornhausen. Apenas grandes contribuintes serão beneficiados Senadores consultados pela Agência Estado e a Unafisco, a entidade que representa os fiscais da Receita Federal, uniram-se nas críticas ao projeto. Para a entidade, o código, da forma como está definido, beneficiará apenas os grandes contribuintes, que podem contar com a assistência jurídica. Ou, como resume o senador Roberto Freire (PPS-PE): "O código é um incentivo à sonegação". O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL) e o senador José Eduardo Dutra (PT-SE) também acreditam que o projeto pode beneficiar o sonegador. O próprio governo, segundo o líder da base governista, senador Artur da Távola (PSDB-RJ), está dividido em relação ao projeto. A vice-presidente da Unafisco, Fátima Gondim, chamou atenção para o fato de que o projeto, além de restringir o prazo para as diligências dos fiscais, antecipa a hipótese de prescrição da investigação. Atualmente, não existe prazo para o processo de fiscalização. O novo código fixa a realização de diligências em quatro meses, prorrogáveis por igual período. Caso o fiscal não conclua a investigação neste prazo total de oito meses, o crime investigado estará prescrito. Ou seja, nenhuma nova investigação sobre o mesmo "fato apurado" poderá ser realizada. Novas regras livrariam PC Fátima lembrou que, se a nova regra estivesse em vigor, seria impossível concluir as investigações do caso PC Farias, o tesoureiro da campanha eleitoral do ex-presidente Fernando Collor. "A investigação do caso PC, com pelo menos 60 fiscais, levou mais de um ano", comentou. "Desse jeito, só vamos poder fiscalizar a bodega da esquina", ironiza. O senador Jorge Bornhausen defende-se desta crítica. A proposta inicial, segundo ele, era fixar em 90 dias o prazo para conclusão das diligências. Este prazo foi depois ampliado para quatro meses, com a possibilidade de prorrogação, durante a discussão do projeto pelas Comissões técnicas do Senado. "O empresário precisa saber quando vai terminar a fiscalização, não importa o prazo", argumenta. "O que não é possível é trabalhar com o fiscal dentro da empresa o tempo todo sem saber quando ele vai sair", acrescentou. Bornhausen também incluiu no seu projeto a obrigatoriedade de o fiscal avisar com antecedência que a empresa será fiscalizada, outro ponto que levantou polêmica. "Sem o elemento surpresa , o sonegador poderá esconder as provas", rebateu Fátima Gondim. "O Luiz Estevão fez exatamente isso ao ordenar que fossem alterados os seus livros contábeis, pois sabia o que ia ser fiscalizado", explica a vice-presidente da Unafisco, ao lembrar o caso da contadora do empresário que confessou alterações na contabilidade do ex-senador, que é acusado de estar envolvido nos desvios de recursos das obras do Tribunal Regional do Trabalho, em São Paulo. Sigilo bancário só será quebrado após processo Outro ponto que enfrenta resistência no Senado é o que se refere a modificação de regras para a quebra de sigilo bancário. O projeto determina que só após a conclusão do processo administrativo o sigilo poderá ser quebrado. "Imagina o volume de informações sobre sonegadores que estamos tendo hoje com a CPMF e que perderíamos com essas novas regras", diz Fátima Gondim. A Unafisco também critica o artigo que permite o chamado "recurso legal da desconsideração da personalidade jurídica". Por esse dispositivo, o fiscal, ao identificar que a empresa é apenas de fachada, passa a investigar a pessoa física, no caso um provável laranja de empresas maiores. O projeto institui, também, a determinação para que o foco da investigação do fiscal só possa ser mudado mediante autorização judicial. "Estamos apenas prevendo que alguém, além do fiscal, decida sobre isso, no caso o juiz", explica Bornhausen. "Enquanto o juiz não decidir, corremos o risco de que o laranja suma", rebate Fátima Gondim. O senador catarinense garante que o projeto trará ganhos ao contribuinte e está dando ampla divulgação ao Código por meio de uma cartilha que está divulgando em todo o País. Nesta cartilha, estão enumeradas nove pontos que Bornhausen considera como vantagens para o contribuinte. Entre elas, a que assegura que, mesmo sendo processado por sonegação, o empresário poderá continuar participando de concorrências públicas e sua empresa não poderá ser interditada, a não ser por via judicial.