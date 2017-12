Cofins é desculpa para indústria remarcar preços Fabricantes de matérias-primas e de bens de consumo aproveitam a virada da alíquota da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), que sobe de 3% para 7,6% a partir de 1º de fevereiro, para reajustar os preços mais do que proporcionalmente à alta do tributo. As justificativas são as mais variadas, como repasse de aumentos de custos ocorridos nos últimos meses que não foram incorporados aos preços. Esse movimento deve ter impacto no bolso do consumidor, já que tanto a indústria de bens duráveis como varejo alegam não ter como abrir mão de margem para absorver a alta. Na semana passada, a DuPont do Brasil comunicou aos clientes que a partir de 1.º de fevereiro os preços todos tipos de plásticos de engenharia serão reajustados em 7% por conta de aumento de custos. Desse porcentual, 4,6% referem-se à diferença da nova Cofins. Procurada pelo Estado, a Divisão de Polímeros de Engenharia da DuPont informou, por meio de nota, que o reajuste se refere só alguns tipos de plásticos. "Em grande parte, este reajuste foi provocado pela nova alíquota da Cofins, uma vez que a DuPont importa os plásticos de engenharia." A empresa alega que também pesou nesse índice a alta de matérias-primas derivadas de petróleo cujos preços têm subido, além da alta com salários. Alta de até 5,5% Da mesma forma, a Bayer Polymers informou a seus clientes que, devido à alta da Cofins, vai aumentar seus preços à vista em até 5,5% a partir do dia 1º de fevereiro. Theodor Engbert, diretor da empresa, esclarece que o porcentual de aumento varia de acordo com o tipo de produto. Nos importados, por exemplo, não houve aumento, diz ele. O executivo diz que parte do índice decorre da alta da Cofins e outra parte se deve a aumentos de insumos, como cloro, energia elétrica, entre outros. A São Marco, que produz fio esmaltado de cobre, informa que vai reajustar seus preços em até 7% a partir do mês que vem. De acordo com o supervisor Administrativo e de Vendas, Robson Maciel, o aumento reflete a alta da Cofins. Ele acrescenta que um reajuste programado para a metade do ano, referente aos ao acordo coletivos com trabalhadores e outros custos, como energia, frete, pode ocorrer em março. Reunião com Palocci Representantes das transportadoras de carga têm reunião marcada hoje com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, para discutir o aumento da Cofins em seus custos. "Vamos sensibilizar o governo", diz o presidente da Associação Nacional do Transporte Rodoviário de Carga, Geraldo Vianna. A indústria de bens de consumo alega que não tem como absorver novos aumentos de custos. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria do Mobiliário, Domingos Sávio Rigoni, as empresas não conseguiram repassar pressões de custo ocorridas no ano passado. "Chegamos num ponto que não dá mais. Qualquer reajuste vamos ter de repassar". diz Rigoni, acrescentando que as empresas do setor preparam nova rodada de reajuste para este trimestre. "A situação é mais crítica para os móveis de aço porque a matéria-prima aumentou em dólar." Para o supervisor-geral da Lojas Cem , Valdemir Colleone, bastou o consumo melhorar um pouco para voltar essa história de aumentar preços. Ele argumenta que a indústria está usando a Cofins como desculpa para aumentar preço. Sem motivos O repasse do aumento da Cofins não se justifica, segundo o diretor da Trevisan Consultores Mario Afonso Vilalba. Ele argumenta que mudou o sistema de cobrança da cumulatividade para a não cumulatividade. Pelo novo sistema, a empresa quando compra uma matéria-prima e recolhe a Cofins, ela passa a ter um crédito do tributo que poderá ser compensado. Por isso, repassar para o seu preço final significa cobrar duas vezes o valor do imposto recolhido. "Não há justificativa para aumentos." Vilalba ressalva, no entanto, que que em alguns segmentos essa avaliação não é valida por não o crédito da Cofins ou ele é reduzido. Nesta situação estão empresas que usam insumos importados e as intensivas em mão-de-obra, que não têm crédito de Cofins. Já no caso das empresas que trabalham com produtos in natura a nova legislação permite crédito 80% da Cofins. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o custo médio da Cofins sobre o faturamento aumentará de 3% para 4,01%. O impacto médio sobre preços finais subirá dos atuais 6,31% para 8,39%, impulsionado pelos serviços.