Cofins eleva custo das captações de empresas no exterior A nova Cofins vai aumentar os custos de todas as operações de captação de recursos no exterior. A avaliação é do sócio da Levy & Salomão Advogados Vinícius Branco. Segundo ele, os custos subirão porque, quando uma empresa toma empréstimo no exterior, não pode considerá-lo na base de cálculo da Cofins. Isso já acontece hoje, só que com uma alíquota bem menor. A Cofins atual é de 3% e passará para 7,6% com a nova regra. Para Branco, o aumento dos custos não deve reduzir as captações no exterior porque as empresas precisam de recursos e não os encontram em volume suficiente no mercado brasileiro - na captação de recursos no mercado doméstico, o impacto será zero, segundo o sócio da Levy & Salomão Advogados. No entanto, ele acredita que haverá uma pressão dos grandes tomadores de crédito externo pela flexibilização da regra. Branco destacou que os custos de hedge ? compra de moeda estrangeira com o objetivo de proteção - também não serão deduzidos da Cofins porque essa operação não é considerada um financiamento ou empréstimo. Quando o hedge gerar uma receita para a companhia, essa receita será tributada por PIS e Cofins. Por outro lado, se o hedge gerar uma perda, a empresa não poderá abatê-la dos tributos. As companhias pagam hoje 3,65% sobre a receita com hedge, e essa alíquota passará para 9,25% com a nova regra. Setor de serviços será o mais prejudicado As companhias do setor de serviços serão as mais prejudicadas com a mudança na Cofins, segundo o sócio da KPMG Diogo Hernandes Ruiz. Isso acontecerá porque as empresas pagam Cofins sobre toda a receita e, por outro lado, têm um grande custo com mão-de-obra, que não gera crédito nesse tributo. A alíquota cobrada sobre a receita passará de 3% para 7,6% com a regra. Como exemplo de empresas do setor de serviços a serem afetadas, ele citou companhias de cartões independentes de grupos financeiros e empresas de transportes. As universidades e os hospitais também terão maior encargo, caso o governo mantenha a medida provisória na nova Cofins como está hoje.