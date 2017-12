Cofins terá aumento de até 84% na construção O fim da cumulatividade da Cofins e conseqüente elevação da alíquota, que vigoram a partir de 1º de fevereiro, vão resultar em aumento de até 84% sobre o tributo pago atualmente pela indústria de construção civil. De acordo com estudo do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) em parceria com a GV Consult, os maiores aumentos incidirão sobre pequenas e médias empresas e segmentos com uso intensivo de mão-de-obra. De acordo com a pesquisa, o aumento médio da Cofins arrecadada no setor será de 22,3%, equivalente a 1,5% do valor adicionado das empresas - soma do valor das construções executadas e da venda de imóveis menos custo dos terrenos e despesas operacionais. O maior impacto deve ser verificado no segmento de alvenaria e blocos, com aumento de 84% no valor recolhido. O segmento de sistemas de ventilação e refrigeração também responderá por um dos maiores aumentos, de 54,9%, seguido dos negócios de sistemas elétricos (52,9%) e montagem de estruturas (49,5%). Por regiões do País, o impacto maior será registrado nos Estados do Norte e Nordeste, com aumento da tributação, respectivamente, de 26,4% e 31,5%. De acordo com a pesquisa, o reajuste no Centro-Oeste deve chegar a 16,5%; no Sul, de 22,8%; e no Sudeste, 20,9%. As empresas de São Paulo terão aumento médio de 21,6% no tributo. O SindusCon-SP e a GV Consult realizaram o estudo a partir dos dados da Pesquisa Anual da Construção (Paic) do IBGE de 2001, que apurou os números com 4.686 empresas de todo o País.