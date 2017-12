‘Colchão de liquidez’ deve pagar pedaladas

BRASÍLIA - O governo deve usar o chamado “colchão de liquidez” do Tesouro para pagar as pedaladas fiscais este ano. Isso significa que em vez de emitir novos títulos públicos, o que aumentaria a dívida bruta do setor público, o governo usará recursos de antigas emissões de títulos – que estão no caixa do governo – para quitar esses passivos criados pelos atrasos no pagamento de dívidas da União com bancos públicos e com o FGTS e que motivou o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff.

“O cenário base não é a utilização de títulos e sim usar o caixa com emissões ao longo do ano”, disse ontem o coordenador-geral de operações da dívida pública do Tesouro, José Franco. O Tesouro não informa qual o valor atual do colchão de liquidez, apenas que ele tem saldo suficiente para pagar vencimentos da dívida pública equivalente a um período entre 3 e 6 meses sem a necessidade de novas emissões de papéis. Segundo uma fonte ouvida pelo Estado, o volume do colchão está hoje mais próximo dos 6 meses.

O ministro do Planejamento, Valdir Simão, disse ontem que uma decisão sobre o valor a ser pago será tomada nos próximos dias. O valor total dessa dívida é estimado em R$ 57 bilhões. Deste total, R$ 22,4 bilhões são referentes aos pagamentos em atraso ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outros R$ 20,7 bilhões ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Também há uma dívida de R$ 1,5 bilhão com a Caixa e R$ 12,3 bilhões com o Banco do Brasil. “Nós estamos discutindo e nos próximos dias tomaremos a decisão. Eu, pessoalmente, defendo que devemos limpar essa agenda e o que for possível pagar este ano devemos pagar”, afirmou o ministro.

Na semana passada, a presidente assinou Medida Provisória abrindo um crédito extraordinário no Orçamento deste ano de R$ 37,5 bilhões dos quais uma parte será usada para o pagamento das pedaladas. /COLABOROU ADRIANA FERNANDES