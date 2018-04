Colômbia deve iniciar negociações com FMI no dia 15 Representantes do governo da Colômbia devem iniciar negociações com o FMI no próximo dia 15 para renovar o atual acordo ou chegar a um novo programa de ajuda, disse o presidente do Banco Central do país, Miguel Urrutia. "É importante que tenhamos um programa que torne possível o crescimento da Colômbia", afirmou. O atual acordo de US$ 2,7 bilhões, para período de três anos, vence em dezembro. O país não utilizou os recursos, direcionados para proteger as reservas de eventuais choques externos e não para financiar os gastos do governo. A economia colombiana cresceu 1,4% no ano passado e as projeções oficiais estimam expansão de 1,5% neste ano.