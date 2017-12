Colômbia supende importações de carne dos EUA A Colômbia suspendeu as importações de carne bovina dos Estados Unidos por causa da descoberta do primeiro caso de doença da vaca louca no rebanho americano. A Colômbia importa cerca de 4 mil toneladas de carne dos Estados Unidos por ano. O ministro da Agricultura, Carlos Gustavo Cano, disse que alertas foram dados aos administradores de aeroportos e portos para assegurar que a carne americana não entre no país. Venezuela, China, Tailândia, Malásia, Rússia, África do Sul, Jamaica, Chile, Hong Kong, Japão, Coréia do Sul e México também proibiram a importação de carne bovina americana. As informações são da Dow Jones.