Colunista do 'Estado' é eleito Jornalista Econômico do Ano

José Paulo Kupfer, colunista de O Estado de S. Paulo, foi eleito "Jornalista Econômico do Ano" em 2015 pelo Conselho Regional de Economia de São Paulo (Corecon-SP) e pela Ordem dos Economistas do Brasil (OEB).

A eleição ocorreu em duas etapas. Na primeira fase, os jornalistas cadastrados no mailing de imprensa econômica do Corecon-SP e da OEB votaram nos seus candidatos. Na segunda fase, os três mais votados formaram nova cédula, que foi encaminhada aos 10 vencedores do prêmio em anos anteriores. Estes votaram em apenas um nome.

Formado em Economia pala Universidade de São Paulo (USP), Kupfer, de 66 anos, é carioca, mas vive há muitos anos em São Paulo. Dos seus 48 anos de atividade jornalística, 42 foram dedicados à área econômica.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Iniciou sua carreira jornalística como repórter em 1967 na revista Fatos e Fotos. Trabalhou depois na área de esportes no Correio da Manhã e em O Globo. Em economia, começou na revista Exame em 1973.

Foi diretor de redação do jornal econômico DCI e redator-chefe na revista Exame. Exerceu o cargo de editor executivo no Estado, onde esteve à frente do projeto que resultou na criação do caderno de Economia do jornal em 1989.

Versátil, Kupfer tem também trabalhos na televisão e no rádio. Começou a publicar um blog a partir de 2003, que desde 2009 está hospedado na portal do Estado. Também publica textos na versão tablet do Estado e faz comentários econômicos na TV Estadão.

O prêmio oferecido pelas entidades dos economistas será entregue no dia 10 de agosto, em solenidade às 19h no Buffet França, em São Paulo.