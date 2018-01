Colunistas do jornal agora serão blogueiros do portal

O portal do Estadão reforçou nesta semana sua equipe de blogueiros. Os jornalistas Celso Ming, Dora Kramer, Eliane Cantanhêde, além da médica Karina Oliani, estreiam novos blogs. Já a colunista Sonia Racy assume um espaço inteiramente remodelado, com novo projeto gráfico e agora com conteúdo exclusivo para a internet.

Com 50 anos de jornalismo, 41 deles dentro das redações do do Grupo Estado, Celso Ming está desde 1968 no noticiário econômico. Ele encara o novo canal como um desafio.

“Eu não tenho uma ideia clara do alcance do blog, mas sei que é um canal com enorme capacidade de multiplicação”, diz Ming, que já deu nome a um blog no passado, no qual reproduzia as colunas que escreve há 13 anos para o jornal. “(Agora) vou ter um espaço para análise e reflexão da economia e política, até porque as duas ciências caminham juntas”, observa.

Com a experiência de quem ingressou na cobertura política no fim da ditadura militar, Eliane Cantanhêde vai alimentar um blog pela primeira vez. “Estou super animada”, diz ela, que promete manter no novo canal a linha já conhecida em suas colunas. “Basicamente: bastidor, análise, opinião, reflexão. Vez ou outra, uma notícia interessante, uma dica curiosa, uma frase mais contundente, ou até mais bem-humorada, de alguma fonte.”

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A política também será o tema central do blog de Dora Kramer, colunista do Estadão há 15 anos. “É minha primeira vez neste que é um canal de comunicação contemporâneo”, destaca Dora, que observa o momento para iniciar o espaço como “no mínimo, instigante”.

Especializada em informações de bastidores das mais diversas áreas (da política ao ambiente de negócios), Sonia Racy inaugurou ontem um novo blog, com novo desenho e agora também com conteúdo dedicado à internet.

Já a médica Karina Oliani, que também é atleta e apresentadora de TV, quer fazer de seu blog um espaço para temas mais leves, com a publicação de roteiros turísticos e curiosidades sobre viagens. “Sempre gostei de escrever sobre minhas experiências e este espaço representa a chance de influenciar positivamente as pessoas.”