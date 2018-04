Com 62% das novas vagas, São Paulo lidera retomada O Estado de São Paulo liderou a retomada do emprego no País nos primeiros cinco meses de 2009, embora os níveis de criação de vagas com carteira assinada ainda estejam abaixo da média histórica do período. De janeiro a maio foram abertos 180 mil postos de trabalho em todo o Brasil, 62% deles em São Paulo. A média histórica no período 2004-2008 é de 866 mil novos empregos criados nos primeiro cinco meses do ano. Os dados são do Observatório do Emprego, sistema de avaliação do mercado de trabalho atualizado mensalmente pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (Sert) do Estado de São Paulo, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. "A geração de empregos está 28% abaixo da média histórica dos meses de janeiro a maio. Não se pode falar ainda em retomada da economia. O grande motor do emprego, que é a indústria, ainda está andando de lado", afirma o secretário Guilherme Afif Domingos. MAIO No mês de maio, o saldo de empregos foi de 44.5 mi vagas - quase a metade das 75.734 criadas em maio de 2008. Com exceção de Santos, que perdeu 53 postos de trabalho, todas as demais regiões do Estado criaram novos empregos. A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) registrou o maior saldo de vagas, com 13.049 empregos criados, seguida de Campinas (+7,817 vagas) e Ribeirão Preto (+4.890).Os setores que mais abriram vagas foram os ligados ao agronegócio (+16.768) e também o comércio e serviços (+6.657) e saúde e serviços sociais (+3.687).