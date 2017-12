Com a recessão em curso, a medida é mais do que indicada para minorar os danos econômicos e sociais do desemprego. É claro que, sozinha, não tem força para estancar o grande volume de desemprego que grassa no Brasil. Mas o Programa de Proteção ao Emprego (PPE) pode ajudar muito nos casos em que empresas estão no meio de uma queda de demanda temporária.

O PPE se destina a atores sociais que, no momento da crise, têm interesses convergentes. Trabalhadores, empresas e governo querem a mesma coisa: manter empregos.

Esses mesmos atores têm também o maior interesse em sair do programa o quanto antes. O trabalhador, porque quer voltar a ganhar seu salário integral. A empresa, porque deseja voltar a produzir a todo o vapor quando a demanda se aquecer novamente. E o governo porque precisa economizar o que gasta com a complementação do salário dos trabalhadores em jornada reduzida.

Lamentei dois pontos na Medida Provisória 680. O primeiro diz respeito ao estabelecimento de um teto de 30% para a redução da jornada. O segundo se refere à criação de um comitê para definir quem pode e quem não pode fazer uso do PPE e tomar outras providencias (sabe-se lá quais!). Nos países onde o mecanismo existe e funciona, o governo confia nos empregadores, empregados e sindicatos que, melhor do que ninguém, sabem o que é conveniente e viável para entrar e para sair do programa. Mas, no Brasil, nunca se perde uma oportunidade para complicar o que pode ser simplificado. Espero que esses entraves não venham a esterilizar as virtudes do Programa de Proteção ao Emprego.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

*José Pastore é professor da FEA-USP, presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da Fecomercio-SP e membro da Academia Paulista de Letras