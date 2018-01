Com a trégua do cenário externo, dólar cai e bolsa sobe Hoje os ventos sopram a favor dos negócios no mercado internacional e influenciam positivamente o mercado doméstico, com alta da bolsa e queda do dólar e dos juros futuros. Às 12h33 a moeda norte-americana é vendida a R$ 3,1150, em baixa de 0,29% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 1,12%. Já os contratos com juros pós-fixados (DI), negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagam taxa de 15,610% ao ano, frente a 15,670% ao ano ontem. O preço do petróleo recua das máximas dos últimos dias e as bolsas nos EUA e na Europa operam em alta. Até na Índia o mercado acionário recuperou quase toda a perda de ontem, disparando mais de 8%. Esta melhora está longe, contudo, de representar uma tendência. "O petróleo está caindo hoje só porque não teve nenhum novo atentado", comentou um profissional de mercado consultado pela Agência Estado. O profissional ouvido pela AE observou que as condições técnicas ainda apontam alta para o petróleo. Muito mais do que o risco de atentados ou mesmo a dúvida sobre se a Opep elevará a produção, o analista avalia que o problema é a forte demanda originada pelos crescimentos combinados dos EUA e da Ásia. Ele observa que há sempre uma Arábia Saudita pronta para irrigar o mercado, mas um equilíbrio só deve ser atingido em anos, com o surgimento de novas áreas de produção e o crescimento das chamadas energias alternativas. Enquanto isso, a extração em áreas produtoras antigas - como nos EUA - tende a declinar, criando um problema adicional para um mercado sobreaquecido. Os atentados, neste ambiente, funcionam como os detonadores de cada salto dos preços, mas não o motivo de fundo.