Com ação dos EUA, Chávez diz que petróleo pode ir a US$ 100 O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, previu que os preços do petróleo podem subir acima de US$ 100 por barril, se a produção do país for atingida por uma agressão direta dos EUA, informou hoje a Dow Jones. De acordo com uma entrevista publicada no site da revista Fortune, Chávez fez esse prognóstico em uma resposta sobre se havia algum cenário no qual o país sul-americano interromperia o fornecimento de petróleo para os EUA. Ao ser perguntado sobre a possibilidade de os EUA invadirem a Venezuela ou tentarem removê-lo do poder, Chávez respondeu que não há dúvidas sobre essas hipóteses "porque você sabe quem está na Casa Branca e como ele é capaz de absolutamente tudo". As informações são da Dow Jones. Refinaria em Pernambuco será parceria com Venezuela O porto de Suape, no litoral pernambucano, terá uma refinaria de petróleo financiada pela PDVSA (a Petrobrás da Venezuela) em parceria com a Petrobras. A refinaria já tem nome - Refinaria Abreu e Lima - e representará um investimento de US$ 2,5 bilhões, empregando mil pessoas quando em operação. A sua construção prevê o emprego de 10 mil trabalhadores. A refinaria deverá ser concluída em 2010, operando de 200 mil a 240 mil barris de petróleo do Brasil e da Venezuela. O anúncio feito ontem, por uma autoridade venezuelana, durante a Feira Transnacional de Portos, Logística e Navegação, em São Paulo, não é novidade para o governo de Pernambuco. Segundo apurou a jornalista Angela Lacerda, em Recife, a notícia foi recebida como mais uma confirmação do investimento a ser feito no estado pelo diretor-presidente do porto de Suape, Mateus Antunes. Segundo Antunes, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra chefe da Casa Civil Dilma Roussef já se pronunciaram sobre o investimento que deverá ser anunciado oficialmente com a presença do presidente venezuelano Hugo Chávez, em Pernambuco. A expectativa é de que este anúncio possa acontecer ainda no final deste mês ou no início de outubro, de acordo com a assessoria de imprensa do governo pernambucano.