Com agenda aberta, Lula visitará Néstor Kirchner O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcará na noite de quinta-feira, 26, para uma visita de trabalho de menos de 24 horas à Argentina. Este será o primeiro encontro bilateral que Lula terá com o presidente Néstor Kirchner desde janeiro de 2006. A agenda do encontro entre os dois presidentes, que será realizado na residência oficial de Olivos, na zona norte da Grande Buenos Aires, é aberta. No entanto, no âmbito diplomático já se desconta que entre os tópicos da conversa tête-à-tête estarão o biocombustível - o assunto preferido dos últimos encontros presidenciais no continente - e a criação do polêmico Banco del Sur, instituição cujo funcionamento e objetivos ainda não estão claramente definidos. Outro assunto que poderia estar sobre a mesa de discussões é a Linha de Liquidez Regional, um mecanismo - que ainda está no papel - planejado para ajudar países que a integrarem em caso de ataques especulativos. Além disso, Lula conversaria com Kirchner sobre suas recentes visitas ao Uruguai (país que está em confronto diplomático intenso com a Argentina por causa da "Guerra da Celulose") e aos Estados Unidos (cujo governo, recentemente, criticou a aproximação de Kirchner a Chávez). Proveniente de Santiago do Chile, onde participa do Fórum Econômico Mundial, o presidente brasileiro estará acompanhado em sua visita à Buenos Aires pelo chanceler Celso Amorim. Lula esteve recentemente na capital uruguaia, onde se reuniu com o presidente Tabaré Vázquez; visitou o presidente George W. Bush em Washington, além de viajar à Venezuela de Hugo Chávez. Em Santiago, encontra-se na quinta-feira com a presidente Michelle Bachelet. Com toda essa quilometragem nas costas, Lula não podia deixar de passar por Buenos Aires para evitar melindrar seu colega do Mercosul. Kirchner, nos últimos tempos, ficou fora da rota dos chefes de Estado e de governo do Primeiro Mundo. Os desplantes do presidente argentino com outros governos e multinacionais tornaram Kirchner um pária dos tours presidenciais mundiais. Entre os poucos que costumam visitar Kirchner estão Chávez e o presidente da Bolívia, Evo Morales. Para Kirchner, a visita de Lula serve para desvencilhar-se parcialmente dessa imagem de pária. Ao mesmo tempo, em um ano eleitoral, é útil para Kirchner posar ao lado do presidente brasileiro, que - apesar dos escândalos de corrupção que envolvem seu governo no Brasil - ainda possui uma elevada proporção de imagem positiva entre os argentinos e no establishment mundial. Desta forma, Kirchner tenta diluir a imagem negativa que fica mais acentuada quando posa para as fotos sorrindo ao lado de Chávez. Docilidade Tudo indica que neste encontro Kirchner estará dócil com Lula. Em 2003, Lula teve que viajar à Buenos Aires para apaziguar seu colega argentino, que estava furioso por causa da suposta falta de apoio oficial do Brasil nas duras negociações que a Argentina tinha na época com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Lula não somente passou por Buenos Aires, como também teve que aceitar o convite de Kirchner para esticar sua visita e ir até os confins da Argentina na recôndita El Calafate, no extremo meridional do país. Kirchner queria fazer publicidade de seu vilarejo favorito e da monumental geleira - a Perito Moreno - que ali se ergue. Além disso, em El Calafate Lula teve que provar o quitute preferido do presidente argentino, o "cordeiro patagônico", sobre o qual Kirchner comentava com entusiasmo desde que o havia visitado - ainda como candidato - em Brasília em abril daquele ano. A visita que inicia na noite de quinta será a oitava à Argentina que o presidente Lula realiza desde que tomou posse em janeiro de 2003.