Com álcool a R$ 1,05, haverá desabastecimento, dizem usineiros Apesar de adotar a "lei do silêncio" durante a tarde, o setor sucroalcooleiro informou que é iminente a possibilidade de desabastecimento de álcool no País se o preço for mantido a R$ 1,05. O valor estava previsto no acordo feito em janeiro entre governo e empresários, mas na semana passada o preço médio nas usinas superava R$ 1,07. Na reunião da semana passada do conselho da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica), o setor não conseguiu fechar as contas de que conseguirá produzir 850 milhões de litros, ou mais de álcool, entre 20 de março e 15 de abril, o que evitaria um colapso no abastecimento de álcool no Centro-Sul do Brasil. Foi incumbido ao presidente da entidade, Eduardo Pereira de Carvalho, que informasse isso ao governo federal e ainda que o consumo do combustível no mercado não caiu com os aumentos de dezembro e janeiro. Para piorar, as exportações, com o álcool a R$ 1,15 o litro, seguiam crescentes. De acordo com um usineiro conselheiro da Unica, a situação criou polêmica até mesmo entre os diretores da entidade. Um dos maiores empresários do setor considerou que admitir ao governo a quebra no acordo e ainda a falta de garantias de que a produção de álcool seria suficiente seria "um tiro no pé" do setor, justamente quando a cana-de-açúcar vive um dos melhores momentos dos últimos tempos. A reunião de hoje, capitaneada pela ministra Dilma Rousseff, deveria ocorrer na última quarta-feira. No entanto, a ministra, irritada com o cenário, adiou o encontro. Os usineiros chegaram a negociar, por meio do ministro Márcio Thomas Bastos (Justiça), um encontro rápido entre Carvalho, da Unica, e o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não se sabe ainda se os dois conversaram hoje. Diretores e a assessoria da Unica não se pronunciaram até o momento.