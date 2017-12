Com alta do dólar, gasto de brasileiros em viagens ao exterior recua 46% em agosto

46,3% entre agosto deste ano e o mesmo mês em 2014. No total, somaram US$ 1,263 bilhão.

A alta do dólar atrapalhou os planos de viagem ao exterior dos brasileiros. Os gastos de brasileiros em viagens internacionais recuaram

Já os estrangeiros em visita ao Brasil diminuíram os gastos em 11,7%, somando US$ 436 milhões no mês passado. Com isso, a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil deixou um saldo negativo de US$ 827 milhões, valor 55,5% inferior ao ocorrido em agosto do ano anterior.

No acumulado do ano até agosto, o saldo líquido dessa conta ficou negativo em US$ 9,032 bilhões. Em igual período do ano passado, esse valor era de US$ 12,339 bilhões.

Nesta terça-feira, o dólar ultrapassou o patamar de R$ 4, algo que nunca ocorreu na história do real.