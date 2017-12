Com alta do dólar, rentabilidade dos multimercados bate recorde em 2015

Em um ano de fraqueza do mercado acionário e incerteza na economia, os fundos multimercados ignoraram o cenário pessimista e alcançaram um desempenho melhor até do que os fundos conservadores que acompanham a alta do juro. As subcategorias macro e multiestratégia, as de patrimônio mais elevado entre os multimercados, tiveram o maior retorno semestral desde a sua criação, há seis anos. A explicação para o resultado vem de duas frentes: a aposta na alta do dólar e em investimentos no exterior.

"Existia quase uma unanimidade no mercado de que o dólar iria subir. Muitos gestores adotaram essa estratégia, o que deu certo", diz o gerente executivo de fundos multimercado e offshore do Banco do Brasil, Marcelo Pacheco. Os fundos macro e multiestratégia, que tiveram a melhor rentabilidade entre os multimercados, apostaram nessa alta.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O que acabou distinguindo quem foi um pouco melhor ou pior dentro da categoria foi quem estava mais ou menos exposto ao câmbio", explica o superintendente de gestão de ativos de terceiros da Caixa Econômica Federal, Marcelo de Jesus.

A rentabilidade foi garantida sobretudo neste ano. "Em 2014, até por conta das eleições e de uma indefinição do cenário, tivemos cerca de sete meses de retorno abaixo do CDI. Em 2015, a rentabilidade foi excepcional", comenta o superintendente executivo de fundos da Santander Asset Management, Eduardo Castro.

A aposta no dólar, que subiu 17,10% no primeiro semestre, garantiu que, na média, os fundos macro e multiestratégia superassem o CDI (taxa que baliza algumas aplicações em renda fixa) no acumulado de 12 meses. No período, o retorno dos macros foi de 17,34% e o dos multiestratégias, de 15,13%, contra um CDI de 11,8%. No ano, o macro rendeu 11,02%, quase o dobro dos fundos DI (6,01%), segundo dados da Anbima.

Fundos de investimento no exterior, aplicação que pode compor até 20% das carteiras dos multimercados, também ajudaram no desempenho. A categoria avançou 38,81% em 12 meses, perdendo apenas para os fundos cambiais (40,34%). "Essa estratégia vai ser incrementada e vai continuar sendo uma boa tática", diz Pacheco. A partir de outubro, entram em vigor as instruções 554 e 555 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que permitem que o limite de 20% de investimento dos multimercados em ativos no exterior suba para 40%.

Novas estratégias. Com o dólar caminhando de lado atualmente, gestores terão de inovar para continuar com uma boa rentabilidade na carteira. "Há dois grupos: os fundos que olham o longo prazo permanecem com posições menores em dólar; outro grupo tenta prever qual vai ser a nova tendência. Há uma discussão forte em torno da renda fixa, mais do que em moedas", diz Castro.

A renda fixa no Brasil e no exterior pode ser a nova aposta dos multimercados no segundo semestre. No Brasil, a expectativa é que a Selic suba mais um pouco até o fim do ano. Atualmente, a taxa básica de juro brasileira está em 13,75%. No mundo, o juro deve avançar influenciado por uma possível alta da taxa nos EUA. Ainda que o juro lá fora seja mais baixo do que o do Brasil, no exterior o mercado de títulos privados, inclusive de empresas brasileiras, tem mais liquidez, garantindo alguns bons negócios aos fundos.

Captação negativa. O bom desempenho dos multimercados fez com que alguns investidores sacassem os recursos. Os macros têm resgate líquido (aplicações menos saques) de R$ 8,2 bilhões em 12 meses e os multiestratégias, de R$ 8 bilhões. Segundo os gestores, trata-se de uma questão de prioridade: investidores tiraram o dinheiro de onde já haviam obtido ganhos consideráveis.

Pesa na decisão o fato de a renda fixa estar oferecendo retornos cada vez mais atrativos. "Se ele consegue uma rentabilidade de 12% ao ano em algo conservador porque vai correr risco", questiona Marcelo de Jesus.

Os fundos multimercados, porém, seguem atrativos para quem pensa em diversificação ou em aplicar no médio e longo prazos, acima de um ano. Especialistas só recomendam a aplicação se o investidor tiver propensão ao risco, pois a volatilidade é alta, principalmente entre os multiestratégias, que seguem diversas táticas. Também é recomendado conhecer a estratégia e o risco do fundo escolhido, pois a categoria dos multimercados é conhecida por ser a com maior dispersão de apostas na indústria de fundos.