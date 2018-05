Com alta do juro, renda fixa vai atrair investidor

SÃO PAULO - A poupança continua batendo em rentabilidade os fundos, apesar da alta da taxa básica de juros para 8,5% ao ano. Mas a alta de 0,5 ponto na Selic e a perspectiva de mais elevações até o fim do ano devem ajudar a recompor os ganhos da renda fixa, opinam especialistas.

Simulação da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) mostra que, com a Selic a 8,5% ao ano, os fundos só começam a ser mais vantajosos que a poupança nova quando a taxa de administração é igual ou inferior a 1,5% e o prazo de resgate é superior a dois anos. No caso da poupança antiga e nas mesmas condições, os fundos só ganham quando têm taxa de 1% ou menos.

Com rendimento atual de 70% da Selic mais a Taxa Referencial, a caderneta é isenta de Imposto de Renda e taxas, o que a torna um investimento simples e atrativo. Entre os fundos, incide uma alíquota regressiva de Imposto de Renda e taxas de administração, que podem corroer os ganhos.

"Com esse movimento inverso (de alta dos juros), a poupança começa a ficar não tão competitiva quando comparada aos fundos DI, por exemplo", afirma Fábio Colombo, administrador de investimentos. Ele frisa, contudo, que a caderneta ainda é uma boa opção para aplicações de curto prazo.

"A partir de agora, sempre que a Selic subir, os fundos ganharão mais e ficarão mais competitivos", afirma Miguel Oliveira, diretor de estudos econômicos da Anefac.

O movimento é inverso ao do ano passado, quando os sucessivos cortes do juro básico fizeram o governo alterar as regras da caderneta para que ela rendesse menos. Mesmo assim, a poupança continuou com melhor rentabilidade na comparação com a maioria dos fundos, segundo o histórico de estudos da Anefac.

‘Poupança velha’. Com a alta da Selic, a poupança está a um passo de voltar à antiga rentabilidade. O gatilho, criado há pouco mais de um ano, pode ser acionado daqui a 45 dias, quando o Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne novamente para decidir o rumo da Selic. Isso porque, de acordo com as expectativas do mercado, captadas pelas pesquisa Focus, a taxa deve fechar o ano em 9,25%.

Para Oliveira, da Anefac, todo o saldo em caderneta, nova ou antiga, voltará a ser remunerado a 0,5% ao mês mais TR se houver reversão das regras.

Procurado, o Banco Central não quis esclarecer a questão, alegando que não fala sobre suposições do mercado.

Desde a mudança de rentabilidade, a poupança vem batendo recordes sucessivos de captação, apesar do ganho menor em comparação com as regras até então vigentes.