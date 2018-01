Com Angola e Bulgária, são 47 os países que embargam carne Mais dois países restringiram as compras de carne brasileira por causa dos focos de aftosa registrados no Mato Grosso do Sul. O Itamaraty já foi informado que Angola e Bulgária suspenderam as compras, mas não foram repassadas informações adicionais ao Ministério da Agricultura. Não se sabe se a restrição vale apenas para a carne do Mato Grosso do Sul ou para todo o País. Ainda não há informações se o embargo vale para todos os tipos de carne e se abrange também outros produtos de origem vegetal. Com isso, sobe para 47 o número de países que suspenderam parcial ou de forma total as compras de carne. Até agora, só a Indonésia ampliou a restrição para produtos de origem vegetal (farelo de soja), máquinas e equipamentos. O Brasil vende carne bovina para 145 países.