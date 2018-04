Com apoio das províncias, Duahlde prevê êxito do novo plano O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, fez um rápido pronunciamento no salão de conferências da residência oficial de Olivos, tendo à sua volta todos os governadores das províncias argentinas, que tinham acabado de assinar, com ele, um documento com 14 pontos de compromisso do governo para os próximos 90 dias, antecipado pela Agência Estado. Duhalde agradeceu aos governadores e aos líderes políticos, que, "em momentos de dificuldades e de crise, ratificam de forma indubitável a nossa intenção de por a Argentina em pé". O presidente reconheceu a gravidade da crise, com a depressão econômica, mas afirmou: "Se trabalharmos juntos, como estamos fazendo, seremos capazes de revitalizar o país". Eduardo Duhalde disse que as dificuldades do momento são grandes, mas repetiu uma frase que costuma usar com frequência: "A Argentina está condenada ao êxito." O presidente da Argentina disse que "não há um plano alternativo, mas sim um plano com dificuldades", que, segundo ele, "em pouco tempo serão solucionadas porque estamos trabalhando para isso". Ao mesmo tempo em que o presidente falava na residência oficial de Olivos, o Senado argentino iniciava a sessão que discute uma lei para retardar a fuga de depósitos do "corralito". Estima-se que, com o acordo político que Duhalde conseguiu amarrar com os governadores das províncias, a matéria seja aprovada ainda hoje.