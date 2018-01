Com aquisições, Cade vê "alta concentração" na Vale A Procuradoria Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) concluiu hoje um parecer sobre as operações de compra de empresas no setor de minério de ferro pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). No parecer, a Procuradoria sugere ao plenário do Cade que aprove as operações com restrições por haver fortes indícios de que a absorção das empresas pela CVRD significa um "alto grau de concentração" no mercado de ferro. Essa sugestão segue os termos dos pareceres dados pela Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda. As compras de empresas foram feitas entre 2000 e 2001. Os fortes indícios de existência de um "alto grau de concentração" no mercado com a absorção das empresas pela Vale foram constatados pelos técnicos da Procuradoria do Cade que examinaram o assunto. A sugestão da Procuradoria, ainda seguindo os pareceres da Seae e da SDE, é de a que a Vale do Rio Doce se desfaça de parte dos ativos adquiridos, para que haja equilíbrio na concorrência. A expectativa, no Cade, é de que os processos relacionados à mineração entrem na pauta de votação do plenário do Conselho em maio.