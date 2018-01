Com aumento das exportações, ECT amplia espaço no mercado O esforço de exportação promovido pelo governo nos últimos dois anos está ajudando a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a ampliar seu espaço no mercado de encomendas expressas destinadas ao exterior. No ano passado, a estatal dobrou o volume de encomendas remetidas pelo sistema Exporta Fácil, passando de R$ 8,670 milhões em 2001 para R$ 19,011 milhões em 2002. Esse crescimento de 119% poderá ser repetido em 2003, segundo a expectativa do chefe da Divisão de Negociações Internacionais da empresa, Djalma Lapuente da Rosa. "Vamos manter o crescimento de 100%", aposta Djalma, lembrando que o programa é novo e que permanecem as condições que propiciaram a expansão: estímulo governamental às exportações e dólar valorizado. O número de encomendas remetidas, que é o que gera receita para a empresa, subiu 70% no período, passando de 6.745 para 11.440 em 2002. Mas a empresa não informa a receita obtida com o serviço. "São dados confidenciais", argumenta Lapuente. Segundo dados da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações, em 2002 as vendas pelo Exporta Fácil totalizaram US$ 43,880 milhões, valor 42,7% superior aos US$ 30,748 milhões de 2001. A estatística inclui as empresas privadas de encomendas expressas, que dominam o mercado. Embora as estatísticas dos Correios estejam em reais, estima-se em 12% a participação da estatal nesse bolo. O programa começou em novembro de 1999, e em 2000 exportou US$ 12,234 milhões. O principal papel dos Correios no mercado de exportação por encomendas expressas é levar os benefícios do sistema simplificado a qualquer empresa do Brasil, valendo-se da capilaridade da rede postal pública, segundo o chefe da Divisão de Negociações Internacionais da empresa, Djalma Lapuente da Rosa. Uma exportação feita de qualquer canto do País será levada para São Paulo ou o Rio de Janeiro, onde estão concentrados os serviços de aduana da Receita Federal dentro dos Correios. "A mercadoria não passa pelas alfândegas locais", explica o funcionário. Os valores exportados não têm relação com a receita da empresa com este tipo de serviço, já que o frete é calculado de acordo com o peso e a distância a ser percorrida para a entrega. O envio de uma mercadoria de 5 kg para os Estados Unidos, por exemplo, para ser entregue em cinco dias, custa R$ 118,00, independentemente do seu valor. "O que o valor da mercadoria vai impactar é no pagamento do seguro", observa Lapuente. O programa tem o limite de US$ 10 mil por remessa, e os Correios trabalham com um limite de 30 kg por embalagem. Se a mercadoria com peso superior a esse limite puder ser desmembrada em mais de uma embalagem, os Correios também fazem a remessa, segundo Lapuente. As estatísticas mostram que os números do Exporta Fácil são uma gota, se comparados com o volume global de exportações: 0,079% das vendas do País. Mas o sistema é considerado um bom caminho para as micro e pequenas empresas. Os produtos mais exportados no ano passado, pelo volume de remessas, foram discos e fitas, com 5.736 encomendas (16,6% do total) enviadas por todas as empresas do setor. Em seguida vieram livros (1.652 remessas), partes e peças de veículos (1.524), calçados (1.165) e jóias (860). EUA são o principal destino Os Estados Unidos, principal destino, receberam 13.823 encomendas, 40% do total do Exporta Fácil em 2002. Os outros principais destinos são Japão, Argentina, Chile, México, Venezuela, Alemanha e Portugal, com volumes de remessas que variam de mil a duas mil encomendas anuais. Um dos usuários do Exporta Fácil, o empresário brasiliense Fernando Teixeira, observa, no entanto, que muito ainda precisa ser feito para que se abram os caminhos do exterior aos pequenos empreendimentos. Como diretor comercial das Micromed Biotecnologia Ltda, Teixeira não poupa elogios ao serviço dos Correios, que considera eficiente e simples. Mas seu uso limitou-se ao envio de alguns programas de computador da área médica, exportados no ano passado para os Estados Unidos. Embora pretendesse explorar o filão externo com mais freqüência, Teixeira diz que as dificuldades são muitas, começando pelo trabalho de adaptação do produto ao mercado de destino, incluindo traduções de folhetos e manuais. Ele aponta ainda a dificuldade dos pequenos em se vincularem a uma rede de representantes que os ajude a fixar presença nos mercados potenciais. "Não é fácil exportar", conclui Teixeira.