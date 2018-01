Com aumento de 25%, servidores do BC encerram greve Os funcionários do Banco Central decidiram hoje encerrar a greve iniciada na segunda-feira da semana passada. A decisão foi tomada após reunião no Ministério do Planejamento na qual ficou acertada uma nova forma de pagamento do aumento médio de 24% a 25% nos salários dos servidores do banco. Pela proposta, o pagamento será feito em duas parcelas. "Serão pagos 50% do aumento em agosto e os outros 50% em março de 2005", disse o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do BC (Sinal) em Brasília, Paulo Calovi. Os funcionários do BC no Rio de Janeiro, segundo Calovi, também decidiram aprovar a proposta e voltarão a trabalhar nesta quinta-feira. "Nas demais localidades, a proposta também deve ser aprovada. A única dúvida é Belo Horizonte", disse. Sobre os dias parados, o presidente do Sinal de Brasília disse que não haverá desconto nos salários. "Vamos compensar os dias parados", disse.