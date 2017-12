Com avanço das reformas, dólar abre em queda forte O dólar começou o dia em queda expressiva, de 1,45%, cotado a R$ 3,05. Momentos depois, a queda diminuiu um pouco, para 1,39%, a R$ 3,052. Segundo um especialista ouvido pela Agência Estado, a moeda americana poderá até mesmo testar o piso de R$ 3,00, hoje. Há motivo para um novo dia de otimismo: o acerto entre Lula e os governadores em torno das reformas demonstra, mais uma vez, sua capacidade de articulação política. A sinalização é de entendimento em favor de reformas consideradas como cruciais para o país. O apoio dos governadores, segundo analistas, deverá facilitar a tramitação das propostas no Congresso. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.