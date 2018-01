Com baixas no FIES e Prouni, base de alunos da Kroton tem queda de 1%

SÃO PAULO - A Kroton Educacional, o maior grupo de educação superior privada do País, informou que no primeiro trimestre de 2017 sua captação presencial total cresceu 10% ante o mesmo período do ano passado, para 112,223 mil novos alunos. As rematrículas, no entanto, caíram 4%, para 321,389 mil. Assim, a base de alunos presencial atingiu 433,612 mil estudantes, uma leve baixa de 1%.

Do total de alunos captados de janeiro a março de 2017, os pagantes representaram 62.731 mil alunos, um avanço de 14% ante 2016. A captação de financiamento próprio (Parcelamento Estudantil Privado - PEP) cresceu 28%, para 34,570 mil alunos. As captações por meio do FIES caíram 26% no primeiro trimestre de 2017, para 10,615 mil, e do Prouni recuaram 13%, para 4,307 mil alunos.

Ensino a distância. No ensino a distância (EAD), a captação total subiu 11% no primeiro trimestre de 2017 ante igual intervalo de 2016, para 201,276 mil novos alunos. As rematrículas atingiram 344,305 mil, leve queda de 1%. Assim, a base de alunos EAD somou 545,581 mil, uma alta de 3%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Do total de novos alunos, os pagantes foram de 192,940 mil, uma alta de 12% contra o primeiro trimestre de 2016, e de Prouni ficou em 8,336 mil, queda de 1%.

Evasão. O indicador de evasão no ensino presencial caiu de 12,6% no primeiro trimestre de 2016 para 12,4% em 2017, beneficiado, segundo a empresa, em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pelas iniciativas do programa de permanência, "que busca identificar e atribuir probabilidade de evasão, tratando as causas antes mesmo que a evasão ocorra", alertou a Kroton.

Em EAD, a evasão atingiu 14,8%, um aumento ante o indicador em 11,6% no primeiro trimestre de 2016, "impactado pela maior rigidez nas políticas de renegociação, bem como pelo aumento no número de alunos 100% Online, que naturalmente possuem um maior nível de evasão comparado com outras modalidades de EAD", informou a empresa.

Base total Graduação. Ao final do primeiro trimestre de 2017, a Kroton apresentou uma base de 979,193 alunos, 1% na comparação anual, "mesmo considerando um aumento de 6,6% nas formaturas, em decorrência, especialmente, da graduação relevante de alunos FIES, demonstrando mais uma vez a resiliência das operações e o acerto das estratégias comerciais", pontuou a Kroton, no documento enviado à CVM.