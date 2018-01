Com base em pesquisas, chega ao mercado Nova Kaiser Fim do mistério. A Nova Kaiser chega ao varejo no domingo, mesmo dia em que, em cadeia nacional de televisão, em comercial de um minuto, a mudança será comunicada aos consumidores. A cerveja com pouco mais de uma década de mercado ganhará no rotulo Kaiser Novo Sabor. É assim, com um sabor mais leve, resultado de pesquisa com consumidores e com novo visual, que a canadense Molson, dona da Kaiser, pretende reconquistar a segunda posição no mercado, depois da AmBev, perdida desde setembro do ano passado com o lançamento da Nova Schin, do Grupo Schincariol. O presidente da Molson no Brasil, Robert Coallier, disse que a mudança de sabor, rótulo e nome vem sendo estudada desde o final do ano passado, quando uma pesquisa em 130 muncipios procurou saber do consumidor qual é a cerveja que ele gostaria de beber. Desse esforço participaram mestres cervejeiros e, e profissionais de vendas da Kaiser em todo o País. A divulgação da novidade fica por conta da agência de publicidade W/Brasil, com Washigton Olivetto à frente. Segundo o publicitário, a cervejaria atendeu o pedido dos consumidores. "Eles queriam a mudança, e a Kaiser está oferecendo a cerveja que os consumidores queriam". Ainda de acordo com Olivetto, em testes no mercado carioca, a nova Kaiser teve índice de aprovação de 70%, idêntico ao da líder de mercado, Skol, da AmBev.