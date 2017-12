Com boas notícias, dólar começa o dia em baixa O dólar abriu hoje em baixa de 0,34%, cotado a R$ 2,91. Pouco depois, às 10h29, caía 0,51%, a R$ 2,905. O Banco Central completou ontem rolagem de 95% do próximo vencimento de US$ 1,4 bilhão em títulos e swap cambial no dia 12 e reforçou a tendência de queda da moeda norte-americana. O fluxo de recursos se mantém fortemente positivo. Ontem, o Banco Votorantim fechou captação de US$ 180 milhões em eurobônus de dois anos. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.