Com boas notícias, o dólar começa o dia em baixa O dólar abriu em levíssima queda, de 0,06%; em seguida, a queda se acelerou, e, às 10h20, era de 0,40%, com a moeda valendo R$ 3,249. O cenário é de otimismo no mercado. Com a aprovação da emenda constitucional sobre o sistema financeiro ontem, o mercado passou a acreditar na capacidade de articulação política do governo Lula. O IPC-Fipe de março ficou em 0,67%, abaixo do previsto pelos analistas ouvidos pela Agência Estado. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.