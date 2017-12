Com caixa positivo, Petrobras procura novos investimento O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, afirmou, na noite da última segunda-feira, que a empresa está com "situação financeira excepcional" e procura oportunidades de investimentos para gastar parte do caixa acumulado em 2005, que soma quase R$ 24 bilhões. Segundo ele, a prioridade da empresa, no momento, é ampliar sua capacidade de refino de óleo pesado. "Agora que somos auto-suficientes na produção de petróleo, nossas exportações tendem a aumentar e precisamos agregar valor a essas exportações", explicou. Ou seja, a empresa pretende transformar o óleo exportado em derivados para aumentar a margem de lucro das exportações. No ano passado, a Petrobras adquiriu 50% da refinaria de Pasadena, no Texas, e pretende investir para adaptar a unidade ao petróleo nacional. Gabrielli disse que a companhia acompanha oportunidades de refino em outros países. Brasil No Brasil, existem investimentos na refinaria de Pernambuco, em parceria com a PDVSA, e na Unidade Petroquímica Básica, com o grupo Ultra, que somam US$ 6 bilhões. Gabrielli disse que, este ano, a empresa vai investir R$ 38 bilhões, mas, mesmo assim, continua com boa posição financeira. Ele citou o desempenho do ano passado, quando a empresa investiu R$ 25 bilhões, reduziu seu endividamento sem novas captações e conseguiu fechar o ano com grande sobra de caixa.