Pressionado por noticiário internacional, dólar segue movimento de alta

Os mercados locais mostram cautela na primeira sessão após a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, espelhando as incertezas com o cenário eleitoral e também o fortalecimento do dólar ante várias moedas emergentes diante de riscos geopolíticos envolvendo a Síria.

Por volta das 14h, o dólar renovava a máxima do ano, cotado acima de R$ 3,40. O movimento dá continuidade à maior desvalorização do real frente à moeda americana desde maio de 2017.

A Bovespa renovou mínimas por volta das 11h30, na contramão das bolsas de Nova York. Segundo um operador de renda variável, os investidores estrangeiros ingressaram no mercado acionário local a partir das 10h30 executando ordens pontuais de venda de ações brasileiras por causa da incerteza eleitoral.

Às 14h14, o Ibovespa marcava 83.469,62 pontos, em queda de 1,59%.

Além de o mercado financeiro não identificar um candidato pró-mercado forte, na quarta-feira o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello deve levar ao plenário da Corte o pedido de liminar do Partido Ecológico Nacional (PEN) contra a prisão após condenação em segunda instância, que pode beneficiar o petista e diversos réus da Lava Jato que estão cumprindo pena nessa condição.

"Com a possível saída de Lula do quadro eleitoral hoje, o mercado olha quem iria para o segundo turno das eleições e vê Jair Bolsonaro e Marina Silva, e nenhum dos dois são 'queridinhos do mercado'", avalia o diretor da Correparti Jefferson Rugik diz que "há novas compras defensivas em função da indefinição sobre a nossa corrida eleitoral".

Às 11h36, o Dow Jones subia 1,11%. O Ibovespa operava em queda de 0,52%, aos 84.383 pontos. O dólar à vista subia a R$ 3,3864 (+0,70%). O dólar para maio subia 0,53%, a R$ 3,3920. O DI com vencimento em janeiro de 2019 marcava 6,260%, de 6,254% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2021, mais negociado, indicava 8,14%, de 8,09%. O DI para janeiro de 2023 estava em 9,19%, de 9,15% na véspera.