Com certeza haverá cortes no Orçamento este ano, afirma Dyogo

BRASÍLIA - O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, confirmou nesta terça-feira, 23, que o governo fará um contingenciamento no orçamento de 2018 nos próximos dias, mas disse que ainda não há um valor para o corte. Segundo ele, entre as principais dúvidas que ainda pairam sobre o bloqueio de despesas estão os recursos esperados com a privatização da Eletrobrás.

"Estamos revisando as estimativas de receitas e despesas de 2018 e, a partir desse cálculo, chegaremos ao número do contingenciamento deste ano", disse o ministro, após participar de entrevista à rede estatal de televisão NBR.

De acordo com Oliveira, o reajuste dos servidores precisa ser contabilizado nas despesas enquanto estiver em vigor a decisão liminar do STF que impediu o governo de adiá-lo para 2019. Segundo ele, medidas que não foram votadas no ano passado, como a tributação de fundos exclusivos e a reoneração na folha de pagamentos também devem ser incorporadas na revisão de receitas, reduzindo os recursos disponíveis este ano.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por outro lado, destacou, as projeções de um crescimento econômico mais robusto em 2018 impactarão de maneira positiva as receitas, bem como o leilão de petróleo que ainda não estava considerado no orçamento deste ano.

"As receitas de R$ 12,2 bilhões com a privatização da Eletrobrás também serão avaliadas. Não temos definição sobre a incorporação dessa receita porque uma liminar retirou a Eletrobrás do Prograna Nacional de Desestatização (PND). Ao mesmo tempo, o envio do projeto de lei sobre a privatização da empresa ao Congresso reforça a posição do governo de sair do controle da companhia", concluiu o ministro.