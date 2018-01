Com Chávez, Alca fica mais distante A presença do presidente venezuelano Hugo Chávez no Mercosul impede que os Estados Unidos tenham qualquer pretensão política de retomar a idéia de um acordo comercial com o bloco. A informação é de alguns dos principais formuladores da política comercial de Washington, que ainda alertam: vão querer incluir um capítulo sobre meio ambiente e sobre padrões trabalhistas em uma eventual retomada do processo negociador para a criação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) ou no lançamento de qualquer outra negociação com os países latino-americanos. Os principais negociadores comerciais dos Estados Unidos admitem que a Alca, paralisada há meses, tem poucas chances de ser retomada diante das diferenças de posições entre os países da região sobre o que deveria ser incluído em um acordo. Mas, caso seja, novas exigências serão colocadas. Com a vitória do Partido Democrata nas eleições legislativas nos EUA, funcionários de alto escalão da administração americana revelam que terão de rever como irão lidar com futuros acordos bilaterais diante das novas exigências dos parlamentares. Segundo o vice-representante de Comércio dos EUA, John Veroneau, não há dúvidas de que acordos negociados por Washington incluirão os temas padrão trabalhista e critérios ambientais. Para 2007, os acordos com a Colômbia, Peru e Coréia estão na agenda da Casa Branca e deverão passar por essa revisão. "Teremos de fazer alguns ajustes", afirmou. No passado, a insistência do governo Bill Clinton em tratar desses assuntos acabou complicando qualquer tentativa de acordo comercial. Mas a onda ganha força agora. Os europeus anunciaram há uma semana que vão incluir questões sociais e ambientais nos acordos que negociarem a partir de agora, causando preocupação em Brasília. Para o Brasil e outros países latino-americanos, as exigências ambientais ou trabalhistas não poderiam ser aceitas porque acabariam sendo usadas para bloquear a entrada de produtos no mercado americano. O temor é que barreiras sejam impostas sobre produtos de acordo com a forma pela qual ele é fabricado ou se provoca desmatamento. Venezuela As dificuldades não param por aí entre EUA e América do Sul. No início do governo Luiz Inácio Lula da Silva, a crise na Alca fez com que o Brasil indicasse a intenção de partir para uma negociação entre o Mercosul e os EUA. Mas, hoje, com a presença da Venezuela no bloco, um alto funcionário do USTR (órgão de comércio da Casa Branca) avisa: "Não há nem como pensar politicamente na possibilidade agora de um acordo." Chávez vem atacando o governo americano em repetidas ocasiões. "Com a Venezuela no Mercosul tudo fica bem mais complicado", admitiu um importante negociador do USTR. Veroneau afirmou que, no momento, os EUA estão concentrados em uma "aproximação" com o Uruguai e evitou falar no Mercosul como opção. Questionado sobre qual seria o futuro do Brasil em termos comerciais para conseguir maior acesso ao mercado americano, um representante da Casa Branca não hesitou: apostar nos resultados da OMC. "Para isso, porém, o Brasil terá também que fazer concessões."