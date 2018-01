Com deflação, IGP-M tem menor resultado desde dezembro A inflação medida pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), na segunda prévia de fevereiro, caiu 0,01%, o que representa o menor resultado nesse tipo de indicador desde dezembro do ano passado, quando o índice teve queda de 0,06%. O resultado é animador, tendo em vista que em igual prévia de janeiro este índice aumentou 0,82%. A taxa, anunciada hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ficou abaixo do piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre zero a 0,20%, e abaixo da mediana das expectativas (0,08%). O período de coleta de preços da segunda prévia do IGP-M de fevereiro foi do dia 21 de janeiro a 10 de fevereiro. A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem a segunda prévia do IGP-M de fevereiro. O Índice de Preços por Atacado (IPA), que representa 60% do total do IGP-M, teve queda de 0,08%, ante aumento de 1,03% na segunda prévia de janeiro - também o menor resultado desde igual prévia de dezembro (-0,30%). Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem participação de 30% no total do IGP-M, apresentou elevação de 0,05%, ante aumento de 0,55% em igual prévia em janeiro. O resultado deste indicador é o menor desde setembro do ano passado, quando a variação ficou negativa em 0,27%. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), que representa 10% do total do IGP-M, subiu 0,34% ante alta de 0,19% na segunda prévia de janeiro. A taxa assumiu trajetória oposta a dos outros indicadores, e teve o maior resultado desde dezembro do ano passado, quando subiu 0,40%. Até a segunda prévia desse mês, o IGP-M acumula elevações de 0,91% no ano e de 1,43% em 12 meses. Atacado De acordo com a FGV, mesmo com a queda de 0,08% na segunda prévia de fevereiro, o Índice de Preços do Atacado (IPA) acumula elevação de 1,02% no ano. Porém, no acumulado dos últimos 12 meses, registra queda de 0,34%. Os preços dos produtos agrícolas caíram 0,54%, ante alta de 2,10% em igual prévia em janeiro. Este setor tem aumento de 1,54% no ano, mas registra queda de 5,15% em 12 meses. De acordo com a FGV, os preços dos produtos industriais no atacado tiveram alta de 0,07% na segunda prévia de fevereiro, ante aumento de 0,69% em igual prévia em janeiro. Este indicador, por sua vez, manteve tendência de alta de 0,86% no ano e de 1,25% em 12 meses. No âmbito do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais apresentaram queda de 0,27% na segunda prévia de fevereiro, ante aumento de 1,31% em igual prévia em janeiro. Já os preços dos bens intermediários subiram 0,17% ante elevação de 0,53% na prévia de janeiro. Por fim, os preços das matérias-primas brutas registraram deflação de 0,32%, ante avanço de 1,62% na segunda prévia do IGP-M de janeiro. A FGV informou ainda que, por produtos, as altas de preço mais expressivas no atacado foram registradas nos preços de álcool etílico hidratado, com 4,71%; cana-de-açúcar, com 3,99%; e algodão em caroço, com 14,62%. As mais expressivas quedas ficaram a cargo dos bovinos, com -3,59%; soja em grão, com -2,21%; e aves, com -5,89%. Varejo No varejo, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) acumula elevações de 0,75% no ano e de 4,39% em 12 meses, até a segunda prévia do IGP-M de fevereiro. De acordo com a fundação, a desaceleração na taxa do IPC, na passagem da segunda prévia do IGP-M de janeiro para igual prévia em fevereiro (de 0,55% para 0,05%), foi influenciada quase que integralmente pela deflação nos preços do grupo Alimentação (de 1,01% para -0,68%). Dos sete grupos que compõem o IPC, quatro apresentaram desacelerações e deflações de preços, no mesmo período. Além de Alimentação é o caso de Vestuário, Saúde e Cuidados Pessoais e Educação, Leitura e Recreação. Os outros grupos registraram aceleração de preços: Habitação, Transportes, e Despesas Diversas. IPC- Preços do varejo Setor 2º Prévia de Janeiro 2º Prévia de Fevereiro Alimentação 1,01% -0,68% Vestuário -0,13% -1,15% Saúde e Cuidados Pessoais 0,59% 0,37% Educação, Leitura e Recreação 1,35% 0,88% Habitação 0,02% 0,05% Transportes 0,81% 1,23% Despesas Diversas 0,07% 0,10% No varejo, os produtos que registraram as elevações de preços mais expressivas foram apuradas em tarifa de ônibus urbano, com 1,51%; açúcar refinado, com 12,08%; e gasolina, com 1,02%. Já as mais expressivas quedas de preços ficaram a cargo do tomate, com -23,74%; mamão da amazônia - papaya, com -12,30%; e cenoura, com -15,49%. A FGV esclareceu ainda que, no âmbito do Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), houve elevações de preços em materiais e serviços (de 0,35% para 0,63%) e mão-de-obra (de variação zero para 0,02%).