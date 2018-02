Com dólar barato, cresce gasto de brasileiro no exterior Os brasileiros têm aproveitado o dólar barato para viajar cada vez mais ao exterior. Com isso, o déficit na chamada conta de viagens internacionais vem subindo nos últimos meses. Em outubro, essa conta registrou saldo negativo de US$ 785 milhões, ante US$ 652 milhões em setembro, de acordo com dados divulgados hoje pelo Banco Central. Em novembro, até o último dia 20, o déficit de viagens somou US$ 400 milhões, refletindo despesas (gastos de brasileiros no exterior) de US$ 702 milhões e receitas (gastos de estrangeiros no Brasil) de US$ 302 milhões.