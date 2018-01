Com dólar caro, gasto de brasileiros em viagens ao exterior cai 30,4% em um ano

As despesas de turistas brasileiros no exterior somaram US$ 1,677 bilhão em julho, uma baixa de 30,4% em relação a julho de 2014, segundo dados do Banco Central.

BRASÍLIA - O dólar caro diminuiu o ritmo de viagens internacionais dos brasileiros.

Mesmo com a alta superior a 54% do dólar ante o real nos últimos 12 meses, porém, a conta de viagens internacionais continuou a registrar déficit em julho, mês de férias escolares. No mês passado, a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil deixou um saldo negativo de US$ 1,209 bilhão. De acordo com o Banco Central, volume é mais baixo do que o de igual mês do ano passado, quando o déficit nessa conta era de US$ 1,623 bilhão.

O gasto dos estrangeiros em passeio pelo Brasil ficou em US$ 468 milhões no mês passado. No acumulado do ano até julho, o saldo líquido dessa conta ficou negativo em US$ 8,205 bilhões. Em igual período do ano passado, esse valor era de US$ 10,482 bilhões.

A conta de viagens internacionais faz parte do balanço de serviços e renda, que por sua vez integra as transações correntes. Tal saldo, junto com a conta capital e financeira, resulta no Balanço de Pagamentos do País.