Com encargos de demissões, lucro do Citigroup cai 11% O Citigroup informou nesta segunda-feira, 16, que o lucro do primeiro trimestre caiu 11%, prejudicado por encargos relacionados ao corte de 17 mil empregos e redução de custos. Apesar disso, o resultado superou as expectativas de analistas, apoiado por ganhos com corretagem e sinais de que os esforços do presidente-executivo, Charles Prince, de conter despesas do banco começam a dar frutos. O lucro líquido caiu pelo terceiro trimestre consecutivo, ficando em US$ 5,01 bilhões, ou US$ 1,01 por ação, ante US$ 5,64 bilhões, ou US$ 1,12 por ação, um ano antes. Excluindo os custos de US$ 871 milhões gerados por encargos de reestruturação, o lucro do trimestre foi equivalente a US$ 1,18 por ação, superando as previsões de analistas, segundo a Reuters Estimates. As ações do Citigroup exibiam alta de 3,41%, a US$ 53,35. Apesar da queda no lucro, a receita cresceu 15%, para US$ 25,46 bilhões, embora as despesas operacionais tenham subido 17%, para US$ 15,57 bilhões. Sem os encargos, as despesas teriam crescido apenas 6%. "Foram resultados excelentes, muito acima do que esperávamos", disse o diretor-gerente da Matrix Asset Advisors em Nova York, Steve Roukis. No dia 11, o Citigroup anunciou que vai eliminar 17 mil postos de trabalho, ou 5% de seu quadro global de funcionários. Além disso, o banco vai realocar 3% dos funcionários para regiões de custo mais baixo. Os ativos totais do Citigroup no encerramento do trimestre superaram os US$ 2 trilhões pela primeira vez, para US$ 2,02 trilhões.