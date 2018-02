Com expansão no Brasil, Santander tem lucro recorde

O banco espanhol Santander teve um lucro recorde de 8 bilhões de euros - cerca de R$ 21 bilhões - em 2007. O maior crescimento percentual da instituição foi no Brasil, onde os lucros cresceram 26%, para US$ 1,3 bi (cerca de R$ 2,3 bilhões). Em uma carta aos funcionários o presidente do Santander, Emilio Botín, definiu 2007 como "ano histórico' e disse que a compra do holandês ABN Amro (incluindo o Banco Real) foi "a maior operação corporativa da história financeira internacional". O acordo permitiu ao Santander tornar-se o oitavo maior banco do mundo e primeiro da América Latina com 5.000 agências, mais de 100.000 funcionários e um volume de negócios que supera os US$ 300 bilhões. Terceiro Botín citou o Brasil afirmando que está "muito contente com o investimento no país, que é a metade da América do Sul" e que a aquisição do Banco Real permitiu ao Santander ser "o terceiro maior banco (privado) no Brasil". Só em contas de poupança o crescimento da filial brasileira chegou aos 33%. O segundo melhor balanço é o chileno com aumento de 15%. O presidente da instituição espanhola explicou também na carta que o Santander será o primeiro banco estrangeiro capaz de competir com os três grandes bancos nacionais: Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. Segundo seus cálculos, em dois anos o lucro no país alcançará US$ 3,78 billhões. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.