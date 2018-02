Com exportações, balança comercial tem melhor maio desde 1989

BRASÍLIA - A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 7,661 bilhões em maio. Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o resultado representa o maior superávit mensal registrado na série histórica, que teve início em 1989. No acumulado do ano, o superávit alcançou US$ 29,032 bilhões, também o maior para os cinco primeiros meses do ano da série histórica.

O resultado de maio superou a mediana das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, calculada em US$ 7,500 bilhões. O intervalo das previsões de 27 instituições consultadas ia de US$ 6,080 bilhões a US$ 8,500 bilhões.

Brasil recebeu US$ 3,4 bilhões após estouro da crise política

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em maio, as exportações somaram US$ 19,792 bilhões, enquanto as importações totalizaram US$ 12,131 bilhões. Na quarta semana de maio (de 22 a 28), a balança registrou superávit de US$ 1,942 bilhão e, na quinta (de 29 a 31), de US$ 873 milhões.