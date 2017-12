Com greve, aposentados receberão no BB Em razão da greve dos funcionários do Banespa, os aposentados e pensionistas da Previdência Social que recebem por esse banco poderão sacar os benefícios, com o cartão eletrônico, nas agências do Banco do Brasil (BB). Na terça estará disponível o pagamento dos aposentados que têm carnês com finais 1, 2 e 3. A partir de quarta-feira, o dinheiro será liberado obedecendo à escala de pagamento da Previdência. Os segurados da Previdência que recebem por meio da Caixa Econômica Federal poderão passar a sacar os benefícios mensais nas casas lotéricas. A data do início do repasse da renda mensal pelas lotéricas não está confirmada porque ainda estão sendo feitos testes no sistema de informática das lojas. Segundo o Ministério da Previdência e Assistência Social, a partir do momento que as lotéricas iniciarem o pagamento, todos os segurados que recebem pela Caixa poderão retirar o benefício nas lojas, independentemente do seu valor. O saque, no entanto, deverá continuar obedecendo à escala de pagamento da Previdência. Por essa escala, os segurados recebem os seus benefícios entre o primeiro e o décimo dia útil do mês seguinte ao de competência.