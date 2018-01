Com greve de pilotos, Air France espera operar cerca de 80% de seus voos nesta 3ª feira

A Air France informa que, em função da greve de pilotos da companhia, espera operar com cerca de 80% dos seus voos nesta terça-feira, 14. A empresa trabalha com a perspectiva de operar 85% dos voos de longa distância, 80% dos voos domésticos e 75% dos voos de média distância com chegada ou destino em Paris (Charles de Gaulle).

Em comunicado enviado à imprensa, a Air France afirma que 27% dos pilotos encontram-se em greve. A companhia também ressalta que os voos Air France operados por aeronaves de outras companhias aéreas, como HOP!, KLM e Delta, não são afetados pela greve, que começou sábado e deve durar até terça-feira.

Segundo a empresa, dois voos na rota Brasil-França previstos para amanhã foram cancelados: o voo AF520, que sairia de Paris (CDG) às 13h30 e chegaria em Brasília às 19h35, e o voo AF515, que sairia de Brasília às 22h30 e chegaria em Paris (CDG) às 14h10 do dia 15 de junho.

Nesta segunda-feira, a Air France informa que está operando 79% de seus voos, sendo 85% das viagens de longa distância de Paris, 85% dos domésticos e 72% dos trajetos de média distância.

Hoje, apenas um voo na rota Brasil-França foi cancelado: o AF457, que sairia de Guarulhos às 15h45 e chegaria em Paris (CDG) às 8h do dia 14. "A Air France oferece aos passageiros que reservaram voo entre 11 e 14 de junho a possibilidade de mudar sua viagem se o voo for cancelado ou não. Para os clientes que tiverem voo cancelado, o ticket será totalmente reembolsado", diz a companhia, em comunicado.