Com habitação e transporte, inflação em São Paulo sobe 0,16%

A inflação ao consumidor em São Paulo teve leve aceleração na terceira leitura deste mês, após aumento nos preços de habitação e transportes e uma queda menor nos preços de alimentos. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,16% na terceira quadrissemana de outubro, ante alta de 0,09% na segunda, informou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 27.

Economistas consultados pela Reuters previam uma leitura de 0,12%, segundo a mediana de 15 estimativas que oscilaram de 0,06% a 0,15%.

Os preços do grupo Habitação tiveram aumento de 0,49% na terceira quadrissemana, contra 0,39% na anterior. Os de Transportes avançaram 0,64%, ante 0,52%, refletindo aumentos de álcool e gasolina.

Os custos de Alimentação recuaram 0,72%, seguindo o declínio anterior de 0,93%. Já os preços de Vestuário e Saúde desaceleraram significativamente a alta, para, respectivamente, 0,09% e 0,44% na terceira quadrissemana, comparado a 0,41% e 0,65% na segunda. O IPC da terceira quadrissemana apurou os preços de 23 de setembro a 23 de outubro. O índice mede a variação dos preços no município de São Paulo de famílias com renda até 20 salários mínimos.

Álcool impacta na inflação

O preço do álcool combustível apresentou elevação de 14,08% nos postos da capital paulista na terceira quadrissemana de outubro (últimos 30 dias encerrados em 23 de outubro), conforme apurou a Fipe pelo IPC. A variação foi mais expressiva que a alta de 11,72% observada no combustível na segunda quadrissemana (30 dias terminados em 15 de outubro) e foi um dos fatores decisivos para puxar a inflação total no município para cima no período, de 0,09% para 0,16%, depois de um processo de desaceleração que vinha sendo verificado semanalmente em São Paulo desde o fim de agosto.

Na divisão por grupos do IPC, justamente aquele que contém o álcool, o de Transportes, foi um dos principais destaques de alta da inflação, apresentando uma variação de 0,64% ante 0,52% da medição anterior da Fipe e respondendo por 0,10 ponto porcentual (64,93%) de toda a taxa do indicador geral. No mesmo grupo, chamou a atenção também o avanço do preço da gasolina, de 1,01% ante alta de 0,83%.

Outro grupo que ajudou a puxar o IPC para cima foi o de Habitação, que subiu 0,49% na terceira quadrissemana ante variação anterior de 0,39%. Neste grupo, destaque para as variações do gás de botijão (de 4,03% ante 4,96%) e do item água/esgoto (alta de 2,53% ante 1,49%), que começa a refletir com maior intensidade o reajuste de tarifa de 4,43% promovido ainda em setembro pela Sabesp na tarifa de água e esgoto na capital paulista.

(Com Agência Estado)