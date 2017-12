Com horário de verão, Bolsa funcionará das 11h às 18h A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) informou que, a partir de 3 de novembro, o sistema eletrônico terá sessão contínua das 11h às 18h, em função do início do horário de verão. Já o pregão viva voz passa a operar das 11h às 17h45, com intervalo entre 13h30 e 14h30. Com a alteração, o After Market ? negociação exclusiva do sistema eletrônico ? iniciará as operações às 18h30 e as encerrará às 19h30.