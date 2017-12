Com horário de verão, Bovespa abre às 11h; NY às 11h30 A partir de hoje, primeiro dia útil do horário de verão, o sistema eletrônico na Bovespa começa a funcionar mais uma hora mais tarde, às 11 horas e vai até às 18 horas. O pregão viva voz será realizado da 11 às 17h45, com intervalo entre 13h30 e 14h30. O after market, vai das 18h30 às 19h30. Na BM&F, o (GTS) irá das 9h às 18h. Viva Voz, das 11h às 18h. O horário de verão não muda a grade de liquidação da Clearing de Câmbio. Nos EUA, a Bolsa de Nova York passa a funcionar a partir das 11h30 até às 18h (de Brasília). Horário de verão está em vigor Veja como deve ficar seu relógio